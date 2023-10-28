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1700 أكاديمي أمريكي يدعون بايدن لوقف العدوان على غزة

منذ ساعة واحدة
1700 أكاديمي أمريكي يدعون بايدن لوقف العدوان على غزة

 

دعا أكثر من 1700 أمريكي من الحاصلين على منح (رودس، وفولبرايت، وترومان، ومارشال، ونايت هينيسي، وشوارزمان، وبول وديزي سوروس، ولوسي)، وغيرهم من مجتمعات المنح الدراسية الرائدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته إلى “السعي بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في غزة”.

واعتبروا في بيان مشترك، الجمعة، أن “الرئيس بايدن فشل في وقف إطلاق النار بناء على تصريحاته التي أدلى بها مسبقا بهذا الخصوص، معتبرين أنه بدلا من ذلك، خصص ما لا يقل عن 14 مليار دولار من أجل الدعم العسكري المتزايد لإسرائيل”.

وطالب الأكاديميون في بيانهم “بضرورة تدخل المجتمع الدولي على وجه السرعة لوقف العدوان وإدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة”.

ومن بين الموقعين على البيان، المعروفون على نطاق واسع كأعضاء في أرقى مجتمعات المنح الدراسية في العالم، وقادة حاليون ومستقبليون في السياسة العامة والقانون والعلاقات الدولية والصحافة والعلوم والعلوم الإنسانية والأعمال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ22 على التوالى، إلى 7703 شهيدا بينهم 3595 طفلا.

‏وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس، لعدة مناطق داخل القطاع، مستهدفا البنايات السكانية، والتي دمرها فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الفلسطينيين.


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