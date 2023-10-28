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أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

منذ 9 ثواني
أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

 

وطنا اليوم – تظاهر المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منطقة قيسارية جنوب مدينة حيفا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلات المحتجزين في غزة طالبت مجلس الحرب “الكابينت” بالاجتماع معها بشكل عاجل، معربة عن قلقها من تصعيد الجيش عملياته البرية في قطاع غزة.
وقال أهالي الأسرى الإسرائيليين، “قضينا الليلة بقلق بالغ ونطالب بلقاء نتنياهو وغالانت وكابينيت الحرب فورا”، إثر تصعيد التوغل البري وكثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.


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