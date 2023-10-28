اول مقطع مصور ينشر الجانب الاسرائيلي لقواته البرية في قطاع غزة

وطنا اليوم – نشر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فيديو لقواته البرية خلال توغلها في قطاع غزة.

ووثق الفيديو حركة قوافل من المدرعات وعمليات إطلاق للنار.

وذكرت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية هاجمت قطاع غزة بالدبابات على ثلاثة محاور ليلا.

وأعلنت حركة “حماس” أن هجوم القوات الإسرائيلية فشل وأن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في توغله البري، وأن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع.

وذكر موقع “واينت” العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها “حماس”، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.