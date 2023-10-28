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استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن متطرف جنوب نابلس

منذ 4 ثواني
استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن متطرف جنوب نابلس

وطنا اليوم-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن استشهاد مواطن فلسطيني إثر إصابته برصاص مستوطن يهودي متطرف في الصدر، وذلك قرب قرية الساوية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان، أصيب عدد من المواطنين إثر إطلاق مستوطنين النار على مجموعة من الأهالي بالمكان.
وبارتقاء الشهيد بلال شاهين ( 40 عاما)، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من الشهر الحالي إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.


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