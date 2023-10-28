مؤشرات على فشل الهجوم البري الأول على غزة وصور متدولة لجنرال “إسرائيلي” بقبضة المقاومة

وطنا اليوم – أفادت أنباء تداولتها صفحات ووسائل إعلام عبرية عن وقوع الجنرال “يائير شالام” قائد الهجوم على مخيم البريج بغزة في قبضة المقاومة.

وبحسب مواقع ووسائل إعلام عبرية ، فإن الهجوم البري الأول قد فشل وتكبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، فيما حاولت 3 مروحيات من طراز أباتشي اجلاء الجنود المحاصرين والمصابين شرق القطاع بعد تدمير دباباتهم وقتل الكثير منهم على يد المقاومة أثناء محاولة التوغل في غزة من جهة الشرق.

وقال جنرال إسرائيلي : “لا نعلم من نقاتل.. ومن أين يخرجون لنا” ؟!..

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس السبت، إنها مستعدة لمواجهة هجمات إسرائيل “بقوة كاملة” بعدما وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

وأعلنت الحركة في وقت سابق، أن مقاتليها يشتبكون مع القوات الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، بعدما كثفت إسرائيل هجماتها على غزة.

إلى ذلك، أكدت “كتائب الشهيد أبو علي مصطفى” الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن القوات الإسرائيلية تكبدت خسائر فادحة في صفوف جنودها.

وأضافت أن “هذا يفسر حالة الهستيريا باستهداف حصد الأرواح البشرية باستخدام القصف الجنوني والقوة النارية المفرطة لتقليص خسائر جيشهم”، وفق ما نقلته شبكة القدس” الإخبارية.