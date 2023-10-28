الرئيس التركي يطالب إسرائيل بوقف عدوانها

وطنا اليوم-طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إسرائيل بالخروج فورا من “حالة الجنون” ووقف هجماتها على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، اليوم السبت، منشورا لأردوغان عبر منصة “إكس” قال فيه “إن تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مرة أخرى، زاد من الأزمة الإنسانية العميقة بالقطاع”.

وأضاف “أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، حيث سنجعل هذه الدعوات أقوى ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي