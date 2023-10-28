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عاجل – حركة حماس تعلن إن قوات الاحتلال فشلت في الهجوم البري الذي شنته على قطاع غزة على ثلاثة محاور

منذ ساعة واحدة
عاجل – حركة حماس تعلن إن قوات الاحتلال فشلت في الهجوم البري الذي شنته على قطاع غزة على ثلاثة محاور

 

وطنا اليوم – قالت حركة حماس إن قوات الاحتلال فشلت في الهجوم البري الذي شنته على قطاع غزة .

وقالت حركة حماس في وقت مبكرالسبت، ان كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات.

واكدت ان نتنياهو لن يستطيع وجيشه المهزوم تحقيق أي إنجاز عسكري.

وختمت الحركة قائلة، رجال المقاومة اشتبكوا مع قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع.

هذا وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الاجتياح البري لغزة، إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج وإن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض.


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