حماس : الاشتباكات شمالا على محور بيت حانون وشرقا في البريج

وطنا اليوم – اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في وقت متأخر الجمعة، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع.

وذكرت حماس في بيان في وقت مبكر السبت، “كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات”.

وأضاف البيان “لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي إنجاز عسكري”.

واحتشدت القوات الإسرائيلية خارج غزة حيث تشن إسرائيل حملة قصف جوي مكثفة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، على مناطق إسرائيلية قريبة من القطاع.