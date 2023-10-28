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لليوم الـ 22 على التوالي.. قصف إسرائيلي “عنيف” على غزة

منذ 7 ثواني
لليوم الـ 22 على التوالي.. قصف إسرائيلي “عنيف” على غزة

 

واصل الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة/السبت قصفه الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “على مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اللحظة، تواصل مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة”.

وأضافت: “كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيي الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين”.

وتابعت: “قالت مصادر إعلامية إن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع”.

ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه إسرائيل جميع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن قطاع غزة، “بينما تعيش غزة في ظلام دامس مستمر منذ بدء هذا العدوان في السابع من الشهر الجاري”، وفق “وفا”.


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