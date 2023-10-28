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وسائل إعلام أمريكية: القوات الإسرائيلية تتوغل داخل قطاع #غزة كمقدمة لهجوم بري واسع

منذ ساعة واحدة
وسائل إعلام أمريكية: القوات الإسرائيلية تتوغل داخل قطاع #غزة كمقدمة لهجوم بري واسع

وسائل إعلام أمريكية: القوات الإسرائيلية تتوغل داخل قطاع #غزة كمقدمة لهجوم بري واسع

 


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