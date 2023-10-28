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06:36
هنية : المعلومات الواردة من غزة تثلج الصدور وتفاصيل الليلة عند ابو عبيدة
06:33
حماس : الاشتباكات شمالا على محور بيت حانون وشرقا في البريج
06:24
لليوم الـ 22 على التوالي.. قصف إسرائيلي “عنيف” على غزة
06:16
عاجل : أنباء عن وقوع العقيد الإسرائيلي “يائير شالام” قائد الهجوم على مخيم البريج بغزة في قبضة المقاومة الفلسطينية
06:13
وسائل إعلام أمريكية: القوات الإسرائيلية تتوغل داخل قطاع #غزة كمقدمة لهجوم بري واسع
06:09
الجيش المصري يكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيقات
01:02
عاجل | مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي أس: التوغل البري الإسرائيلي سيكون على مراحل ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة مستمرة
00:48
عاجل – غارات اسرائيلية على محيط مستشفى الشفاء
00:42
مستشار نتانياهو: إسرائيل سوف تنتقم
00:31
السفارة الأميركية لمواطنيها في لبنان: غادروا الآن!
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عربي دولي
وسائل إعلام أمريكية: القوات الإسرائيلية تتوغل داخل قطاع #غزة كمقدمة لهجوم بري واسع
منذ ساعة واحدة
وسائل إعلام أمريكية: القوات الإسرائيلية تتوغل داخل قطاع #غزة كمقدمة لهجوم بري واسع
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24 ساعة
06:36
هنية : المعلومات الواردة من غزة تثلج الصدور وتفاصيل الليلة عند ابو عبيدة
06:33
حماس : الاشتباكات شمالا على محور بيت حانون وشرقا في البريج
06:24
لليوم الـ 22 على التوالي.. قصف إسرائيلي “عنيف” على غزة
06:16
عاجل : أنباء عن وقوع العقيد الإسرائيلي “يائير شالام” قائد الهجوم على مخيم البريج بغزة في قبضة المقاومة الفلسطينية
06:09
الجيش المصري يكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيقات
01:02
عاجل | مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي أس: التوغل البري الإسرائيلي سيكون على مراحل ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة مستمرة
00:48
عاجل – غارات اسرائيلية على محيط مستشفى الشفاء
00:42
مستشار نتانياهو: إسرائيل سوف تنتقم
00:31
السفارة الأميركية لمواطنيها في لبنان: غادروا الآن!
00:27
ايدي كوهين نسي ما حل بجنود جيشه في 7 اكتوبر ويغرد: رسميا غزة في العصر الحجري الان
00:21
افيخاي أدرعي : نقاتل اشباح
00:11
عومير بارليف الوزير الاسرائيلي السابق : أخشى أن نصبح غدا على فضيحة عسكرية مدوية ، والإعلان أن هذا ليس اجتياحا يعني أن القيا.دة تتوقع فشلا وهزيمة وتريد أن تغطي عليه إعلاميا قبل حدوثه بأنها مجرد عملية موسعة حتى إذا فشلت لا تكون ذات صدى كبير.
وفيات
وطنا نيوز
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن