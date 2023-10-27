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أخر المستجدات
01:02
عاجل | مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي أس: التوغل البري الإسرائيلي سيكون على مراحل ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة مستمرة
00:48
عاجل – غارات اسرائيلية على محيط مستشفى الشفاء
00:42
مستشار نتانياهو: إسرائيل سوف تنتقم
00:31
السفارة الأميركية لمواطنيها في لبنان: غادروا الآن!
00:27
ايدي كوهين نسي ما حل بجنود جيشه في 7 اكتوبر ويغرد: رسميا غزة في العصر الحجري الان
00:21
افيخاي أدرعي : نقاتل اشباح
00:11
عومير بارليف الوزير الاسرائيلي السابق : أخشى أن نصبح غدا على فضيحة عسكرية مدوية ، والإعلان أن هذا ليس اجتياحا يعني أن القيا.دة تتوقع فشلا وهزيمة وتريد أن تغطي عليه إعلاميا قبل حدوثه بأنها مجرد عملية موسعة حتى إذا فشلت لا تكون ذات صدى كبير.
00:05
عاجل : إسرائيل أبلغت وكالتي رويترز و الفرنسية أنها لا تستطيع أن تضمن سلامة صحفييهما بغزة
23:54
استاذ القانون المعاقبة يعلق لوطنا اليوم على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة
23:14
بعد ساعات على انطلاق العملية البرية …أميركا تتوقع خسائر وتحث إسرائيل على استبدال الهجوم البري بهذه الخطة
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عربي دولي
عاجل – غارات اسرائيلية على محيط مستشفى الشفاء
منذ ساعة واحدة
عاجل – غارات اسرائيلية على محيط مستشفى الشفاء
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24 ساعة
01:02
عاجل | مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي أس: التوغل البري الإسرائيلي سيكون على مراحل ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة مستمرة
00:42
مستشار نتانياهو: إسرائيل سوف تنتقم
00:31
السفارة الأميركية لمواطنيها في لبنان: غادروا الآن!
00:27
ايدي كوهين نسي ما حل بجنود جيشه في 7 اكتوبر ويغرد: رسميا غزة في العصر الحجري الان
00:21
افيخاي أدرعي : نقاتل اشباح
00:11
عومير بارليف الوزير الاسرائيلي السابق : أخشى أن نصبح غدا على فضيحة عسكرية مدوية ، والإعلان أن هذا ليس اجتياحا يعني أن القيا.دة تتوقع فشلا وهزيمة وتريد أن تغطي عليه إعلاميا قبل حدوثه بأنها مجرد عملية موسعة حتى إذا فشلت لا تكون ذات صدى كبير.
00:05
عاجل : إسرائيل أبلغت وكالتي رويترز و الفرنسية أنها لا تستطيع أن تضمن سلامة صحفييهما بغزة
23:54
استاذ القانون المعاقبة يعلق لوطنا اليوم على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة
23:14
بعد ساعات على انطلاق العملية البرية …أميركا تتوقع خسائر وتحث إسرائيل على استبدال الهجوم البري بهذه الخطة
22:55
عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تقدم به الأردن بعد حصول المشروع على التصويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة
22:53
عاجل : مصادر محلية في غزة كتائب الشهيد عز الدين القسام تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في محورين الاول بيت حانون والثاني شرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض
22:44
وزير الخارجية الصفدي يقول في قناة الجزيرة القطرية إن إسرائيل بدأت فعلا حربا برية على غزة
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن