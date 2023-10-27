عاجل : إسرائيل أبلغت وكالتي رويترز و الفرنسية أنها لا تستطيع أن تضمن سلامة صحفييهما بغزة

00:11

عومير بارليف الوزير الاسرائيلي السابق : أخشى أن نصبح غدا على فضيحة عسكرية مدوية ، والإعلان أن هذا ليس اجتياحا يعني أن القيا.دة تتوقع فشلا وهزيمة وتريد أن تغطي عليه إعلاميا قبل حدوثه بأنها مجرد عملية موسعة حتى إذا فشلت لا تكون ذات صدى كبير.