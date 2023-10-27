استاذ القانون المعاقبة يعلق لوطنا اليوم على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة

وطنا اليوم – قال الدكتور محمد معاقبة استاذ القانون في الجامعة الاردنية تعليقا لوطنا اليوم على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بهدنة انسانية في غزة .

ان القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي مجرد دعوة يقدمها جهاز دولي الى الدول يطالب من خلالها الدول الى الامتثال الى سلوك معين ولا تنطوي على معنى الالزام ولا تفرض التزاما قانونيًا وهذا ما تؤكده المادة (١٠) من الميثاق

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لها صفة التوصيات وليست ملزمة للدول ولأ تفرض التزام قانوني وكل الاجراءات التي تنبع من قرارات الجمعية العامة ليس لها الا صفة التوصية وليس من شأنها ان تفرض التزامات قانونية على الدول الاعضاء

وكل ما يصدر عن الجمعية العامة غير ملزم .

يذكر انه و بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التحرك، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على قرار غير ملزم نددت به إسرائيل مسبقا يطالب ب”هدنة إنسانية” في اليوم الحادي والعشرين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.