وزير الخارجية الصفدي يقول في قناة الجزيرة القطرية إن إسرائيل بدأت فعلا حربا برية على غزة

وطنا اليوم – نقل التلفزيون الأردني في تغريدة على “إكس” عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله: إ”سرائيل تشن حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد خطيرة لسنوات قادمة. التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له. الملايين سوف يراقبون كل صوت. التاريخ سيحكم.”

بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التحرك، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على قرار غير ملزم نددت به إسرائيل مسبقا يطالب ب”هدنة إنسانية” في اليوم الحادي والعشرين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وطلب الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا، أن يتم التصويت على مشروع قراره عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 19,00 ت غ) بسبب “خطورة الوضع” في غزة فيما لا تزال قائمة طالبي الكلام تضم نحو مئة شخص في إطار هذا النقاش الذي بدأ صباح الخميس.