عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

22:55

عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تقدم به الأردن بعد حصول المشروع على التصويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة