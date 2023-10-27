أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر

وطنا اليوم:اتهمت منظمة “أوكسفام” الخيرية، إسرائيل بـ”العقاب الجماعي” لأكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، قائلة إن استخدام سلاح المجاعة “أمر لا يغتفر”.

وكتبت “أوكسفام”، اليوم الجمعة على حسابها عبر منصة “إكس” إن “الدعوة إلى المساعدات العاجلة ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان”.

وأشارت إلى أن “أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي حتى يرى العالم كيف أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب