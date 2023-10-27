رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني.. «لا تتركونا وحدنا غزة تباد»

وطنا اليوم – انقطع الإنترنت والاتصال عن قطاع غزة بالكامل قبل لحظات مع بداية الاجتياح البري الشامل، ما جعل إمكانية التواصل ومعرفة الوضع الراهن أكثر صعوبة، فيما تمكن الصحفي الفلسطيني قبل دقائق من انقطاع الاتصال بشكل نهائي، من توجيه رسالة مؤثرة إلى الوطن العربي أجمع عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

قبل دقائق من قطع الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة بأكمله، طل الصحفي الفلسطيني محمد حازم المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ليوجه رسالة مؤثرة إلى الوطن العربي أجمع، في محاولة أخيرة منه لتوضيح مدى صعوبة الأوضاع هناك: «لقد تم قطع الإنترنت والاتصال عن غزة، وهي معزولة وتتعرض كافة مناطق قطاع غزة لقصف متواصل وغير مسبوق، منذ أكثر من ساعتين غزة تواجه إبادة جماعية».