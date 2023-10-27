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عاجل – المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

منذ 4 ساعات
عاجل – المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

 

عاجل – المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة


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