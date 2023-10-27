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الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

منذ 4 ساعات
الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

وطنا اليوم:قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة في الساعة العاشرة مساء اليوم، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر، بعد التصويت.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى.
وعادة يتم التصويت على مشاريع القرارات بعد الاستماع لببيانات الدول.
وفي هذه الدورة هناك 113 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات بخصوص فلسطين.
وكي يتم اعتماد مشروع القرار الأردني يجب حصوله على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أم لا فيما لن يتم احتساب المعادلة الدول التي تصوت بالامتناع وتلك الغائبة


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