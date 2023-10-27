عاجل ليلة غزو بغداد تتكرر الآن في غزة وعلى الهواء

وطنا اليوم:تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء الجمعة، غارات عنيفة عدة استهدفت المنازل والبنية التحتية في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات وسط انقطاع واسع للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

ويستذكر المشاهد للقنوات الاخبارية مايحصل على الهواء مباشرة الحرب على بغداد والذي بدء بحملة قصف عنيفة أطلق عليها “الصدمة والترويع”، حيث تلقت العاصمة العراقية وحدها ألف غارة جوية في ليلة واحدة

ففي شمال القطاع، انتُشل 26 شهيدا من عائلة المجدلاوي بعد قصف الاحتلال منزلهم، فيما بقي نحو 10 أشخاص تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ أرضا قرب منجرة العشي في شارع النفق شمال غزة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء وعشرات الجرحى.

وأفاد شهود عيان، أن المستشفى الاندونيسي وصله خلال الساعات الأخيرة أكثر من 40 شهيدا ومئات الجرحى جراء الغارات والقصف المدفعي على جباليا وبيت لاهيا والمناطق الشمالية الغربية، وتحديدا الساحلية لمدينة غزة.

ووسط غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو شمالة بمخيم البريج، يضم 4 عائلات، بعد قصفه الظهر بالطيران الحربي.

واستشهد 5 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة “سويدان” بمخيم النصيرات، وآخر لعائلة نصار بالزوايدة وسط القطاع.

وجنوبا، استشهد شخصان في بلدة القرارة بمدينة خان يونس، في قصف طائرة استطلاع

في المقابل، أطلقت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رشقة صاروخية مكثفة في اتجاه “تل أبيب”؛ ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

الى ذبك اكدت منظمات حقوقية، أن البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بشأن أعداد الشهداء والجرحى، دقيقة إلى حد كبير.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد شكك بأعداد الشهداء التي تقدمها وزارة الصحة في قطاع غزة، لكن الأخيرة قامت بنشر أسماء الشهداء بشكل مفصل، ردا على تشكيكات بايدن