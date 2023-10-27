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انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

منذ 5 ساعات
انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

وطنا اليوم:شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة ومكثفة وغير مسبوقة على عدة مواقع في غزة ترافق مع قطع خطوط الاتصال وشبكات الانترنت عن كامل القطاع.، في اليوم الـ21 للعدوان.
وتتواصل معاناة سكان غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الجنوني في مختلف أنحاء القطاع والأوضاع الإنسانية الصعبة التي نتجت عن انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ونفاد الأدوية.
ولا يزال القطاع يسجل المجازر الدامية، بحق عائلات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، ما زاد من وطأة الحرب الدامية، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فورا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7326 شهيدا منهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، إضافة الى إصابة 18 ألفا و484 فلسطينيا بجراح مختلفة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري


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