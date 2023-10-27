جودة: جميع الخيارات مفتوحة حال توسع الحرب في غزة

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأسبق ناصر جودة، إن جميع الخيارات مفتوحة في توسع نطاق الحرب في غزة، مما سيؤثر سلبا على استقرار الإقليم والعالم.

وأضاف جودة الجمعة، أن ما يحدث أمام أعين العالم من جرائم قتل وتنكيل بحق الأطفال والنساء، لم يشاهد في أي في صراع حول العالم، ومن الواضح أن الاحتلال يستهدف البنية التحتية في قطاع غزة.

وقال إن مشروع القرار العربي بالامم المتحدة يدعو لوقف إطلاق نار دائم في غزة، موضحا أن مشروع القرار “غير ملزم” ولكن سيكون إشارة واضحة لرفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الموقف الأردني واضح ولن يسمح بأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، ووصفه جلالة الملك في أكثر من مناسبة بالخط الأحمر بالنسبة للأردنيين.

ودعا إلى هدنة دائمة في غزة وليست مؤقتة والبدء في حوار حقيقي يهدف لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة