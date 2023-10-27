بُني قبل أكثر من مئتي عام.. الاحتلال يهدد بقصف مبنى بلدية غزة

وطنا اليوم:اعلنت بلدية غزة أنها تلقت تهديداً عبر اتصال هاتفي من الاحتلال ينذر بتدمير مبنى بلدية غزة الرئيس في ميدان فلسطين.

وأشارت إلى أن المبنى يحتوي على وثائق وأرشيف المدينة، مضيفة أن تنفيذ الاحتلال بقصفه سيدخل المدينة في حالة فوضى كبيرة.

ويشار إلى أن مقر البلدية يستخدم للإدارة الرئيسة للبلدية وهو مبنى تم تشييده قبل نحو 200 عام.

وتدعو البلدية كافة المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل ولجم الاحتلال.

ويأتي ذلك تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال تصعيد عدوانها على قطاع غزة واستهداف المدنيين في اليوم الـ21 على التوالي، إذ لا يزال القطاع يسجل المجازر الدامية، بحق عائلات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، ما زاد من وطأة الحرب الدامية، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فورا.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية