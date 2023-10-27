حماس ترد على ادّعاءات جيش الاحتلال بوجود قادتها أسفل مستشفى الشفاء

وطنا اليوم:ردت حركة حماس على ادعاءات جيش الاحتلال التي قالت إن قادة حماس تحته يتواجدون أسفل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وقالت الحركة إن ما يروّج له الاحتلال “دعاية مضللة وكاذبة وجميع قيادات حماس في بيوتهم وليسوا في المستشفيات”.

وأضافت أن الاحتلال يقتل الأطفال والنساء دون تمييز، وأن المقاومة ما تزال تدير المعركة بقوة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يدمر البنية التحتية في قطاع غزة وعلى رأسها المنازل والمستشفيات.

سلسلة أكاذيب جديدة لتل أبيب

وأكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق، أن ما ورد على لسان جيش الاحتلال لا أساس له من الصحة، وأن هذه الادعاءات تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها الاحتلال روايته.

كما أكد الرشق أن “هذه الأكاذيب تمثل تمهيدا لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا، ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ أكثر من 40 ألف فلسطيني في مستشفى الشفاء، نزحوا في محاولة لتجنب القصف الذي طال كل شيء”.

وحذر الرشق من مجزرة جديدة، مطالبا قادة الدول العربية والإسلامية ودول العالم التحرك لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

مستشفى الشفاء

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد هدد، مساء الجمعة، بقصف مستشفى الشفاء في قطاع غزة بزعم وجود قادة حماس تحته.

وزعم جيش الاحتلال إن أسفل مستشفى الشفاء توجد أنفاق تستخدمها حماس كدرعٍ واقٍ، وأن هناك وقود في المستشفيات في قطاع غزة تستخدمه حماس لبناها التحتية.

وادعى أن حماس “تسرق” الوقود من “الأونروا” وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير، وأن لدى حماس مخزون كبير من الوقود يستخدمونه لحاجتهم فقط.

أيضا ادعى جيش الاحتلال أن القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة