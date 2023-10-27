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الخبير بالشأن الاسرائيلي ايمن الرفاتي يصف الاوضاع في غزة

27 أكتوبر 2023
الخبير بالشأن الاسرائيلي ايمن الرفاتي يصف الاوضاع في غزة

 

وطنا اليوم – قال خبير الشؤون الاسرائيلية  أيمن الرفاتي من غزة ،بأن “الوضع داخل قطاع غزة سيء للغاية، نتيجة القصف المستمر للإحتلال وأيضا الإعتداء على المدنيين وارتكاب جرائم شنيعة على الشعب الفلسطيني، وأن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل وصلت قوتها الإجمالية إلى قوة قنبلة هيروشيما اليابانية”.

 

وأضاف الرفاتي أنه ” في كل يوم يسقط في غزة مئات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي والعدواني على المنطقة”، مؤكدا أن “دولة الاحتلال منذ البداية وهي تقوم بخرق مقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة، ومنع المياه عن الفلسطينيين بالقطاع وقصف المستشفيات، وأيضا ارتكاب مجازر وإبادة جماعية بالإضافة إلى حجز على المستلزمات الطبية التي تساعد على تقطيب الجراح”.

 

وتابع المتحدث عينه: “هناك خروقات كبيرة للمواثيق الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بالحرب، والتعامل مع المدانيين بغزة”، مشيرا أن دولة الاحتلال تتذرع بأن المقاومة تختبئ وراء المدنيين، ولكن هذا الأمر يطرح تساؤلات عديدة من بينها، هل يجوز لإسرائيل أن تقتل ما تعتبره “دروعا بشرية”؟”.

 

وأردف الخبير في الشأن الاسرائيلي من غزة  أن ما تقوم به “إسرائيل بقطاع غزة هي جرائم وحشية، وأن نسبة كبيرة من الشهداء هم نساء وأطفال وأن 50 في المائة من الشهداء هم أطفال، وبالتالي أن هذه الجرائم هي انتقام من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة”.


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