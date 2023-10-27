الأونروا تدق ناقوس الخطر: لأول مرة نسمع عن مجاعة في غزة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة إنه لم يتبق في المنظومة الصحية في القطاع أي مستشفى قادر على تقديم خدماته.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة.

كما قال مفوِّض عام الأونروا، فيليب لازاريني، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنها المرة الأولى التي “نسمع فيها عن مواجهة أشخاص للمجاعة في قطاع غزة”، منذ 3 أسابيع من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحصاره على القطاع.

وأوضح المفوِّض الأممي، في مؤتمر صحفي من القدس، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة “انهارت”، محذراً من أن القطاع “على شفير كارثة”، وهناك خطر تفشي الأمراض قريباً، في غياب المساعدات والوقود.

وأكد لازاريني أن “الأونروا” لن تتمكن من مواصلة الأعمال الإنسانية في غزة إذا لم نحصل على إمدادات الوقود، لافتاً إلى أن العدد القليل من الشاحنات التي دخلت غزة “لن يُحدث فارقاً”.

أضاف: “علينا ضمان “وقف إطلاق نار إنساني” حتى نضمن التدفق المستمر للمساعدات”، مشيراً إلى أن الوكالة لديها “آليات صلبة” للحيلولة دون وقوع المساعدات بـ”أيدٍ خاطئة”