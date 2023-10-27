بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأونروا تدق ناقوس الخطر: لأول مرة نسمع عن مجاعة في غزة

27 أكتوبر 2023
الأونروا تدق ناقوس الخطر: لأول مرة نسمع عن مجاعة في غزة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة إنه لم يتبق في المنظومة الصحية في القطاع أي مستشفى قادر على تقديم خدماته.
وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة.
كما قال مفوِّض عام الأونروا، فيليب لازاريني، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنها المرة الأولى التي “نسمع فيها عن مواجهة أشخاص للمجاعة في قطاع غزة”، منذ 3 أسابيع من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحصاره على القطاع.
وأوضح المفوِّض الأممي، في مؤتمر صحفي من القدس، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة “انهارت”، محذراً من أن القطاع “على شفير كارثة”، وهناك خطر تفشي الأمراض قريباً، في غياب المساعدات والوقود.
وأكد لازاريني أن “الأونروا” لن تتمكن من مواصلة الأعمال الإنسانية في غزة إذا لم نحصل على إمدادات الوقود، لافتاً إلى أن العدد القليل من الشاحنات التي دخلت غزة “لن يُحدث فارقاً”.
أضاف: “علينا ضمان “وقف إطلاق نار إنساني” حتى نضمن التدفق المستمر للمساعدات”، مشيراً إلى أن الوكالة لديها “آليات صلبة” للحيلولة دون وقوع المساعدات بـ”أيدٍ خاطئة”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:54

استاذ القانون المعاقبة يعلق لوطنا اليوم على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة

23:14

بعد ساعات على انطلاق العملية البرية …أميركا تتوقع خسائر وتحث إسرائيل على استبدال الهجوم البري بهذه الخطة

22:55

عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تقدم به الأردن بعد حصول المشروع على التصويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة

22:53

عاجل : مصادر محلية في غزة كتائب الشهيد عز الدين القسام تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في محورين الاول بيت حانون والثاني شرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

22:44

وزير الخارجية الصفدي يقول في قناة الجزيرة القطرية إن إسرائيل بدأت فعلا حربا برية على غزة

22:36

عاجل – القوات الاسرائيلية : العمليات الجارية ليست الهجوم الرئيسي

22:11

عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي

21:54

عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

21:37

الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

21:28

نظام الملالي يتحرش بالأردن !!

21:05

عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

21:01

فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023