الرئيس الفرنسي: على تل أبيب استهداف الإرهابيين بشكل دقيق

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه على تل أبيب استهداف الإرهابيين بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر، على حد قوله.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحف ببروكسيل اليوم الجمعة، أن فرنسا فقدت 35 من مواطنيها في عملية طوفان الأقصى، لافتا إلى سعيه لإطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.

وتابع “بنينا ائتلافا إنسانيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة”.

وأكد على أهمية بدء جولة جديدة من المفاوضات على أساس حل الدولتين.

حرب دامية

ويأتي ذلك تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال تصعيد عدوانها على قطاع غزة، واستهداف المدنيين في اليوم الـ21 على التوالي من بدء عملية طوفان الأقصى، إذ لا يزال القطاع يسجل المجازر الدامية، بحق عائلات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، ما زاد من وطأة الحرب الدامية، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فورا