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زخات محلية من الأمطار في عمان

27 أكتوبر 2023
زخات محلية من الأمطار في عمان

وطنا اليوم:قال موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، إن العاصمة عمان تشهد هطول زخات محلية من الأمطار، الجمعة.
وأضاف أن صور الأقمار الإصطناعية ورادار المطر تظهر، تكاثر بعض السحب على أجزاء محدودة من الأردن بما فيها العاصمة عمان، حيث تهطل زخات متفرقة من الأمطار في منطقة وسط البلد والأشرفية وأجزاء من ماركا في هذه الأثناء.
وتوقع طقس العرب أن تكون الأجواء مائلة للحرارة في عموم المناطق الجمعة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط محلياً وقت الظهيرة، وفي ساعات الليل تصبح الأجواء لطيفة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


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