دمار كبير بأحد مباني تل أبيب إثر ضربة صاروخية

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية -حماس) عن قصف تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين بقطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في تل ابيب وضواحيها والمستوطنات المتاخمة لها وغلاف غزة؛ لتعلن وسائل إعلام عبرية عن تسجيل ثلاث إصابات بين المستوطنين جراء الهجوم الصاروخي للمقاومة.

فيما أكدت القناة 13 الإسرائيلية، إصابة مباشرة لمبنى في تل أبيب جراء القصف الصاروخي الأخير