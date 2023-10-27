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المسجد الأقصى شبه فارغ .. الاحتلال يُشدد قبضته على القدس المحتلة

27 أكتوبر 2023
المسجد الأقصى شبه فارغ .. الاحتلال يُشدد قبضته على القدس المحتلة

وطنا اليوم:قالت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.
وللجمعة الثالثة على التوالي، تفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى
الى ذلك اكدت الأوقاف الإسلامية ان 5000 شخص فقط أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعدما كانت باحاته تضج بمئات الآلاف من المصلين
إلى ذلك، أكدت أن جميع المداخل المؤدية إلى المسجد أغلقت من قبل قوات الشرطة الاحتلال، وانتشرت نقاط التفتيش بكثافة في محيط المسجد والأحياء القديمة للقدس. وأضافت أن الشوارع في محيط المسجد شبه فارغة.
ويتخوف العديد من المراقبين أن تشتعل جبهات جديدة في الداخل الإسرائيلي بالإضافة إلى المواجهات في الضفة والغارات الجوية العنيفة على القطاع المحاصر منذ أسابيع


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