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القسام يغنم ذخائر كثيرة بعد إفشال إنزال إسرائيلي على شاطئ رفح

27 أكتوبر 2023
القسام يغنم ذخائر كثيرة بعد إفشال إنزال إسرائيلي على شاطئ رفح

وطنا اليوم:قالت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، إن مقاتليها تمكنوا من إحباط عملية إنزال بحري إسرائيلي على شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة.
وذكرت الكتائب في بيان مقتضب، أن “العدو حاول فجر اليوم الجمعة القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو”.
ولفتت الكتائب إلى أن تصديها للقوة المتسللة “استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة”، مشيرة إلى أن القسام غنم الكثير من الذخائر التي تركها الاحتلال خلفه.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الجمعة، عن “توغل بري محدود” وسط قطاع غزة تحت حماية مروحيات عسكرية وطائرات بدون طيار.
وقال الجيش في بيان إن “قوات مشاة، ومدرعات وهندسة تابعة لفرقة 36 وبمرافقة طائرات مسيرة ومروحيات قتالية تابعة للجيش توغلت وسط قطاع غزة”.
وأضاف: “كجزء من عملية التوغل، شنت طائرات ومدفعيات تابعة للجيش غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس في حي الشجاعية وأنحاء القطاع”.
وتابع: “غادرت القوات المنطقة بعد استكمال المهمة دون وقوع خسائر في صفوف قواتنا”.
يشار إلى أن العدوان على قطاع غزة الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع، خلف أكثر من 7 آلاف شهيد جلهم من النساء والأطفال


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