مسيرات في عمّان والمحافظات تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

وطنا اليوم:نظمت فعاليات شعبية وحزبية، عقب صلاة الجمعة، مسيرات ووقفات تضامنية في العاصمة عمان ومحافظات أردنية، نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، للجمعة الثالثة على التوالي.

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان والقصف المتواصل على غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر 7 آلاف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

واعتبروا الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الغربية شريكة بجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال على البشر والشجر والحجر في غزة.

وثمنوا مواقف الأردن قيادة وشعبا في نصرة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن غزة وبذل كل الجهود الممكنة لوقف الحرب الهمجية عليها وإتاحة المجال لإيصال المساعدات العاجلة والضرورية لها.

وهتفوا بعبارات حيت صمود الفلسطينيين في غزة والمقاومة بوجه الاحتلال.

وطالبوا المجتمع العربي والدولي كافة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف عدوانه على غزة الذي يشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة