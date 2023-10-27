بيان من الجيش المصري حول سقوط صاروخ في طابا

وطنا اليوم:قال المتحدث العسكرى في القوات المسلحة المصرية، الجمعة، إن طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية سقطت اليوم بجوار مبنى بجانب مستشفى طابا.

وبحسب المتحدث أسفر الحادث عن اصابات طفيفه لـ 6 أشخاص، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.

وأكد المتحدث أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية .

وتظهر صور بثتها وسائل إعلام محلية ونشرتها شبكات التواصل الاجتماعي مبنى متضررا وعددا من المركبات المحطمة في المكان.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من الحدود على البحر الأحمر مع مصر، وذلك عقب التقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وتابع: “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا”.

والأحد الماضي، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق “الخطأ” على موقع مصري متاخم للحدود.

من جانبه، أشار متحدث عسكري مصري إلى تسجيل “إصابات طفيفة” في صفوف القوات المصرية بنيران الدبابة الإسرائيلية.