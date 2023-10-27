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استطلاع رأي : تراجع نسبة المؤيدين الإسرائيليين لشنّ عملية برية في غزة

27 أكتوبر 2023
استطلاع رأي : تراجع نسبة المؤيدين الإسرائيليين لشنّ عملية برية في غزة

 

وطنا اليوم – كشف استطلاع رأي حديث نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن تراجع نسبة المؤيدين الإسرائيليين لشنّ عملية برية في غزة على الفور إلى 29%، بعدما كان 65% يؤيدون ذلك الأسبوع الماضي. وأظهر الاستطلاع أن 49% يؤيدون فكرة تأجيل حكومة الاحتلال قرار اجتياح بري واسع لقطاع غزة، بينما يرى 29% فقط ألا ينبغي تأجيل هذا القرار، وأن يتم شنّ اجتياح فوراً، في تراجع واضح عن دعم الاجتياح البري دون تأجيل، مقارنة بالأسبوع الماضي. في السياق لفتت الصحيفة، إلى أنه لا فرق في الآراء حول تأجيل القرار بشأن الاجتياح، بين مؤيدي الأحزاب الصهيونية المختلفة في الائتلاف أو المعارضة.

 


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