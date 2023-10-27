الاحتلال يفقد كتيبة كاملة بمناورة برية في عملية استطلاع فجر اليوم

وطنا اليوم:قال ضابط في جيش الاحتلال للقناة 12 العبرية إن معظم جنود الكتيبة 13 التي وصلت لحماية مستوطني غلاف غزة بعد اقتحام كتائب القسام قُتلوا أو فُقدوا.

وأضاف الضابط: ” عندما دخلنا مستوطنة بئيري بغلاف غزة لم نجد أشخاصاً أحياء، لقد وجدنا سيارات مقصوفة بصواريخ مضادة للدروع وقذائف أر بي جي وسيارات متناثرة مقلوبة”.

وأكد أن الكتيبة 13 لم تكن جاهزة لاقتحام القسام مستوطنات غلاف غزة.

وصرحت القناة 13 العبرية، في وقت سابق، أن جيش الاحتلال يقوم بمناورة برية خطيرة لجمع المعلومات الاستخبارية ويقوم بتقدم بري محدود على “الحدود” مع غزة.

خلال ساعات الليل .. قام الجيش الاسرائيلي بعمليتي توغل بريتين على أطراف بلدة بيت حانون ومخيم البريج وسط قصف مدفعي وحزام ناري كبير وتحليق مكثف للطيران .

وبقيت معظم آليات الجيش في مناطق مفتوحة وقريبة من السياج في حين تم الاقتحام بعد قليل ومحدود من المدرعات والوحدات الهندسية .

واكد موقع والا العبري هذه الاخبار وقال ان الجيش توغل الى مناطق فيها مبان سكنية خالية ليكشف عن مواقع منصات اطلاق صواريخ والبحث عن عبوات ناسفة اضافة لتوسيع المنطقة الامنية العازلة التي تسعى اسرائيل لاقامتها والتمهيد للاقتحام البري