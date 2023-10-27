بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يفقد كتيبة كاملة بمناورة برية في عملية استطلاع فجر اليوم

27 أكتوبر 2023
الاحتلال يفقد كتيبة كاملة بمناورة برية في عملية استطلاع فجر اليوم

وطنا اليوم:قال ضابط في جيش الاحتلال للقناة 12 العبرية إن معظم جنود الكتيبة 13 التي وصلت لحماية مستوطني غلاف غزة بعد اقتحام كتائب القسام قُتلوا أو فُقدوا.
وأضاف الضابط: ” عندما دخلنا مستوطنة بئيري بغلاف غزة لم نجد أشخاصاً أحياء، لقد وجدنا سيارات مقصوفة بصواريخ مضادة للدروع وقذائف أر بي جي وسيارات متناثرة مقلوبة”.
وأكد أن الكتيبة 13 لم تكن جاهزة لاقتحام القسام مستوطنات غلاف غزة.
وصرحت القناة 13 العبرية، في وقت سابق، أن جيش الاحتلال يقوم بمناورة برية خطيرة لجمع المعلومات الاستخبارية ويقوم بتقدم بري محدود على “الحدود” مع غزة.
خلال ساعات الليل .. قام الجيش الاسرائيلي بعمليتي توغل بريتين على أطراف بلدة بيت حانون ومخيم البريج وسط قصف مدفعي وحزام ناري كبير وتحليق مكثف للطيران .
وبقيت معظم آليات الجيش في مناطق مفتوحة وقريبة من السياج في حين تم الاقتحام بعد قليل ومحدود من المدرعات والوحدات الهندسية .
واكد موقع والا العبري هذه الاخبار وقال ان الجيش توغل الى مناطق فيها مبان سكنية خالية ليكشف عن مواقع منصات اطلاق صواريخ والبحث عن عبوات ناسفة اضافة لتوسيع المنطقة الامنية العازلة التي تسعى اسرائيل لاقامتها والتمهيد للاقتحام البري


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:14

بعد ساعات على انطلاق العملية البرية …أميركا تتوقع خسائر وتحث إسرائيل على استبدال الهجوم البري بهذه الخطة

22:55

عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تقدم به الأردن بعد حصول المشروع على التصويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة

22:53

عاجل : مصادر محلية في غزة كتائب الشهيد عز الدين القسام تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في محورين الاول بيت حانون والثاني شرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

22:44

وزير الخارجية الصفدي يقول في قناة الجزيرة القطرية إن إسرائيل بدأت فعلا حربا برية على غزة

22:36

عاجل – القوات الاسرائيلية : العمليات الجارية ليست الهجوم الرئيسي

22:11

عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي

21:54

عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

21:37

الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

21:28

نظام الملالي يتحرش بالأردن !!

21:05

عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

21:01

فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟

20:49

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023