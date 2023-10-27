فاعليات تواصل وقفاتها التضامنية دعماً لأهل غزة

وطنا اليوم:واصلت فعاليات حزبية وشعبية في مختلف محافظات المملكة، إقامة وقفاتها التضامنية دعماً لأهل غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، ونددت بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين والأبرياء العزل.

وفي محافظة إربد، نددت مسيرة حاشدة في مخيم إربد بالعدوان البربري على غزة، ودعا المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المخيم العالم إلى التحرك العاجل لوقف الحرب على غزة لأن قوات الاحتلال تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالحروب والتي تحمي المدنيين والمصابين وتوفر لهم الدواء والماء والكهرباء والمواد التموينية وجميع أسباب الحياة.

واعتبروا الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الغربية شريكة بجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال على البشر والشجر والحجر في غزة.

وحيا المشاركون بالمسيرة صمود وثبات شعب غزة على أرضه راميا وراء ظهره كل دعوات التهجير والنزوح القسري.

وثمنوا مواقف الأردن قيادة وشعبا في نصرة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن غزة وبذل كل الجهود الممكنة لوقف الحرب الهمجية عليها وإتاحة المجال لإيصال المساعدات العاجلة والضرورية لها.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة هيلين الاستثمارية عن مبادرة تقوم بموجبها برصد كافة أرباح المطاعم التابعة لها اعتباراً من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل لدعم أهل غزة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وقال رئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية رئيس مجلس إدارة هيلين، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها القطاعين الصناعي والتجاري لدعم صمود أهل غزة وتقديم يد العون لهم في ظل العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة.

وثمن رئيسا غرفة التجارة محمد الشوحة والصناعة هاني أبو حسان والنائب السابق محمود الطيطي هذه المبادرة، مؤكدين أن الأردن سيبقى على الدوم الظهير والسند والنصير للشعب الفلسطيني والأكثر التصاقاً بالقضية الفلسطينية.

وفي عجلون، نظم حزب الميثاق الوطني وسط المدينة وقفة تضامنية دعماً لصمود الأهل في غزة ورفضاً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الأمين العام للحزب الدكتور محمد المومني، أن ما تتعرض له غزة من ظلم ودمار واعتداءات من قبل قوات الاحتلال يصب في خانة تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف المومني وسط حضور حاشد من أبناء المحافظة، أن الأردن وقف وقفة مشرفة كمواقفه دوماً، مشدداً على لاءات الميثاق الوطني الداعمة والمساندة للاءات جلالة الملك تجسيداً عملياً لموقف الأردن الواحد الرسمي والشعبي تجاه قضية العرب الأولى قضية فلسطين.

بدوره، قال مساعد الأمين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار الدكتور محمود فريحات، نقف اليوم وقفة تضامنية مع الأهل في غزة هاشم من محافظة عجلون الأقرب الى فلسطين العروبة، مشيراً إلى مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك من خلال جولاته الدبلوماسية من أجل الضغط على الاحتلال لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات.

وقالت التربوية بتول المومني خلال كلمة لها عن القطاع النسائي بمحافظة عجلون، إن ما يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ في غزة يرقى إلى أبشع الجرائم، مؤكدة، أن الأردنيين ملتفون خلف قيادة جلالة الملك بمواقفه الشجاعة من القضية الفلسطينية وجهوده جلالته الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي على غزة.

ونظمت الجامعة الهاشمية في محافظة الزرقاء، اليوم الخميس، محاضرة لأستاذة اللغة والنحو في الجامعة الدكتورة خلود العموش بعنوان”على أبواب الأمل”، وذلك للحديث عن الأحداث المأساوية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وعدوان همجي يستهدف المدنيين.

وتحدثت الدكتورة العموش، خلال المحاضرة التي تابعها عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور باسل المشاقبة وجمع من الطلبة، عن الموقف الأردني المشرف، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، داعية إلى ضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية في ظل هذا التناغم الرسمي والشعبي إزاء العدوان الغاشم على غزة ،والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة في هذه الظروف الإقليمية الصعبة