قطر: إطلاق سراح رهائن تل أبيب من غزة بهذه الحالة

وطنا اليوم:قال وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي، إن إمكانية إطلاق سراح رهائن تل أبيب لدى حركة حماس في قطاع غزة، ممكن خلال أيام في حال وقف شن الغارات على القطاع.

وأضاف الخليفي وهو أحد كبار المفاوضين في ملف تحرير الرهائن لدى حماس، أن “المفاوضات صعبة لكن هناك تقدم”.

وأعرب عن تفاؤله بشأن تحقيق انفراجة في ملف الرهائن، قائلا: “هدفنا هو إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين. هذا ما نعمل عليه ونريد تحقيقه”.

وزاد الخليفي: “إذا كانت الدولة الوسيطة تريد أداء مهمتها على أفضل وجه، فنحن بحاجة إلى الوصول إلى فترة من الهدوء.. نحن بحاجة إلى فترة يمكننا فيها التحدث بشكل منطقي مع كلا الجانبين والتوصل إلى مبادرات إيجابية”.

وتابع: “أي تصعيد مهما كان سيجعل مهمتنا أكثر صعوبة، لذلك نحاول إرسال هذه الرسائل إلى شركائنا وأصدقائنا”.

وأشار الخليفي إلى أن نقص المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة وأن الناس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت سابق، واصفا الوضع هناك بـ”الحرج جدا”.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس قد أعلنت الخميس، أن عدد الأسرى الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف ومجازر الاحتلال بلغ نحو 50 قتيلا.

أسرى الاحتلال لدى غزة

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن عدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية ما بين 200 إلى 250 أسيرا من جنود الاحتلال ومستوطنيه ولدى القسام نحو 200 أسير، والبقية موزعون لدى مكونات المقاومة الأخرى.

وأطلقت حركة حماس منذ بدء عملية طوفان الأقصى سراح 4 رهائن، هم أم أمريكية وابنتها، وامرأتان كبيرتان في السن