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العربية لحقوق الإنسان : الأردن بريء من تقرير تحدث عن سماحه بنقل اسلحة أمريكية إلى الإحتلال عبر أراضيه

27 أكتوبر 2023
العربية لحقوق الإنسان : الأردن بريء من تقرير تحدث عن سماحه بنقل اسلحة أمريكية إلى الإحتلال عبر أراضيه

وطنا اليوم:تبرأ رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي من تقرير نسب إلى المنظمة ويتحدث عن سماح الأردن بنقل أسلحة أميركية إلى الاحتلال عبر أراضيه.
وقال شلبي في تصريحات صحفية: “اؤكد ان هذا التقرير لا يمثل المنظمة ولا يعبر عنها”.
وأضاف شلبي: “للاسف الشديد فرعنا السابق في بريطانيا الذي لم يعد موجودا منذ 2004 وتم استثمار هذا الاسم من قبل تنظيم دولي (…) منذ 2009 في مسائل سياسية تخصهم”.
وتابع: “اشتكينا للسلطات البريطانية في اكتوبر 2013 وارسلنا رسالة بخذا الخصوص للخارجية البريطانية”
وشدد شلبي على أن هذا التنظيم “يتعمدون كتابة اسمهم: المنظمة العربية لحقوق الإنسان بحذف كلمتي “في بريطانيا” للاستفادة من مصداقية المنظمة العربية التي أكملت هذا العام 40 سنة في الميدان، والتي كانت لها الريادة والفضل في تأسيس مجموعات حقوقية أخرى في المنطقة العربية كلها”.
وختم شلبي تصريحه بأن هذا التنظيم “يسعى الآن لنصب مكيدة بين مصر والاردن باعتبار أنني كرئيس المنظمة المنتخب يأتي من الجنسية المصرية


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