برعاية العين عبد الحكيم محمود الهندي الرئيس الفخري لجمعية ديوان اهالي يازور أقامت الجمعية فعالية لدعم وتايد الملك والأهل في غزة

وطنا اليوم:برعاية سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي الرئيس الفخري لجمعية ديوان اهالي يازور اقامت جمعية ديوان اهالي يازور في الاردن فعالية دعم وتأيد لموقف ” جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ” المشرف , والتضامن مع الأهل في فلسطين وغزة الابية .

وحضر الفعالية عدداً من اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والأعيان والنواب , ووجهاء من اهالي يازور وتلخصت كلماتهم بمشاعر الوجع والقهر بما يحدث في أرضنا المحتلة من حرب إبادة تشنها الألة الصهيونية على أبناء شعبنا العربي الفلسطيني،

واضافوا نتابع والعالم أجمع ما يتعرض له أهلنا في غزّة العزّة لأعتى وأشد الممارسات الوحشية التي فاقت ما اقترفته النازية والفاشية من جرائم؛ فالمحتل يشن عدواناً غير مسبوق عبر الساعات والأيام غير مستثن مستشفاً أو مسجداً أو كنيسة مستهدفاً منازل المدنيين قاصداً اغتيال الأطفال والنساء وكل المدنيين مدمراً البُنية التحتية ساعياً لتفريغ الأرض وإجبار أهلها على النزوح.

وأكدوا بكلماتهم أن هذه إبادة جماعية وسياسة تطهير عرقي ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية وخارجة عن كل القوانين والمواثيق والأعراف والشرائع السماوية، بل خارجة عن قواعد الاشتباك في حالة الحرب بحسب قوانين الحرب الدولية الإنسانية ومعاهدة جنيف، ونحن نرفض هذه الأعمال الوحشية وندينها ونعتبرها جرائم حرب من الدرجة الأولى.

كما ندين ونرفض الحرب الإعلامية وحملات التضليل والكذب الإعلامي الغربي الذي يرتكب جريمة كبرى وبتواطىء من قبل الحكومات المساندة للعدوان المتواصل على الشعب العربي الفلسطيني وتغطيته مما يجعلهم شركاء بالجريمة.

وأشاد المتحدثون في صمود وبطولة الشعب الفلسطيني المناضل طيلة 100 عام، فإننا نؤكد أن من حق هذا الشعب العظيم المقاومة طالما أن هناك احتلال وانتهاك لحقوقه الانسانية، ونؤكد تأييدنا التام ودعمنا المطلق لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس وتأييدنا غير القابل للتصرف لحق عودة اللاجئين لديارهم التي تم تهجيرهم منها.

وطالب المتحدثون من اصحاب المعالي والسعادة بالوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وادخال المعونات الدولية بشكل عاجل ومستدام لتخفيف حجم الألم والمعاناة، ونناشد الدول الكبرى وعلى رأسها روسيا والصين بتحمل مسؤولياتها السياسية والانسانية والأخلاقية لتساند الحق وتنصر الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال واستعادته لحقوقه المسلوبة وتقرير مصيره.

وختم المتحدثون : إننا إذ نقف خلف قيادتنا الهاشمية المظّفرة في جهودها المستمرة والمتواصلة والمساعي الجادة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل بحق أهلنا في غزة، نسانده في مواقفه المشرفة التي وردت في الكلمة التاريخية خلال مؤتمر القاهرة قبل بضع أيام والتي تنص على الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين وتصفية القضية على حساب الشعب الفلسطيني والالتزام بمبادئ وقوانين الشرعية الدولية فيما يتعلق بالسلام والحق والحياة.

وأجمعت كلمات المتحدثين على أن المسيرات وحرية التعبير حق كفله الدستور الأردني ، مؤكدين أن أي أعمال تخريبية وتعديات على الممتلكات العامة والخاصة، أو على رجال الأمن مرفوض من ابناء المجتمع كافة، مؤكدين أن المجتمع الأردني باطيافه كافة يدين هذه الاعتداءات

مشيدين بانضباطية مرتبات الامن العام بالتعامل مع الاحداث كافة لفرض الامن والامان.

وتالياً بيان صادر عن جمعية ديوان أهالي يازور/ يافا في المملكة الأردنية الهاشمية

بسم الله الرحمن الرحيم

ان عشائر وعائلات يازور/ يافا وهي عشائر وعائلات ممتدة من جنوب الأردن لشماله ومن شرقه لغربه، وكذلك في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الشتات ودول العالم ممثلة بجمعية ديوان أهالي يازور/ يافا في المملكة الأردنية الهاشمية ومقرها الرئيسي في عمان.

نتابع كما عشائر الأردن وفلسطين كافة تتابع ما يحدث من حصار جائر ودمار للمدن الفلسطينية وتحديداً في غزة دماراً للبشر والحجر وللروح الإنسانية.

ونتابع ما يصدر من معظم دول العالم من صمت وتجاهل لجميع الحقوق تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى “القضية الفلسطينية”.

ونحن عشائر وعائلات يازور/ يافا جميعاً ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذا العدوان الغاشم ونؤكد على ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتقديم أعضاء الكيان الغاشم إلى المحاكم الدولية، كما ندين ونستنكر الصمت الذي يعم معظم دول العالم، وكذلك الاستهداف الممنهج للمدنيين العزل والأطفال والنساء والبنية التحتية، ونرفض رفضاً قاطعاً مخططات التهجير لأي من أهلنا في غزة أو الضفة الغربية أو من أي جزء من فلسطين الحبيبة إلى أي دولة أخرى.

وقبل كل ذلك فإننا نفاخر أمام العالم أجمع بأننا جزءاً من هذا البلد الذي حباه الله عز وجل بالهاشميين الأحرار، أصحاب الولاية على القدس والأقصى والمقدسات، ونجدد التأكيد على دعمنا الكامل لكل كلمة قالها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى، ونعتبر كل كلمة دليلاً ونبراساً لنا ونؤكد التفافنا الكامل حول قائدنا ومليكنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهم الله ورعاهم.

حيث كان جلالته القائد الوحيد الذي عبر بشمولية عن قضايا الأمة، والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، والتي من الممكن أن تجر المنطقة بأكملها إلى الهاوية، وجرائم الحرب المروعة، والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني في استهداف المدنيين في الضفة الغربية وغزة، وتأكيد جلالته بأن التقاعس الدولي عن وقف شلال الدم في غزة، وحرمان أهلها من الاحتياجات الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على الأسرة الدولية أن تضغط على الكيان الصهيوني المحتل لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر لتصل المساعدات بالسرعة الممكنة لكافة مناطق القطاع المنهك أصلا من الحصار الذي بدأ قبل أكثر من 15 عاما، وتأكيده بأن الدم الفلسطيني ليس رخيصاً،

وتحيي في الوقت ذاته رفض جلالته القاطع للتهجير ألقسري لأشقائنا الفلسطينيين لان ذلك أيضا جريمة كبرى من جرائم الحرب.

ونؤكد بكل مكوناتنا أننا نقف جميعاً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والمتصدرة للمشهد في هذه الظروف الصعبة، ونؤكد أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني كان واضحاً كما عهدناه، واعتدنا عليه، ونلتف حوله في تأكيد الموقف الأردني والفلسطيني المناصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ونقول كما علمتنا جلالتك ” ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس “

ونقول للعالم بأسره ” سيبقى قائدنا المفدى الهاشمي أبا الحسين المعظم بوصلتنا و قدوتنا والتاج وعقال الرأس ” .

بيان صادر اليوم الخميس الموافق 26 / ١٠ / ٢٠٢٣م في مقر جمعية ديوان أهالي يازو / عمان