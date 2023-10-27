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طائرة سياح من بلغاريا تحط في العقبة

27 أكتوبر 2023
طائرة سياح من بلغاريا تحط في العقبة

وطنا اليوم:حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة مساء الخميس، طائرة عارضة قادمة من بلغاريا تحمل على متنها 108 سياح، بدعم من هيئة تنشيط السياحة، وبتنظيم من قبل شركة “بوهيما” البلغارية عبر وكلائهم شركة البدوية للسياحة والسفر.
وبحسب بيان للهيئة، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن وصول الطائرة السياحية إلى العقبة وانطلاق السياح البلغاريين منها لزيارة كافة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم عجلة الحركة السياحية ويؤكد على الاستقرار والأمان الذي ينعم فيه الأردن، رغم تحديات الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة ليبقى الأردن من أفضل وجهات السفر من حول العالم.
وأكد عربيات، الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج، مبينًا أن السياحة للمملكة مستمرة وخصوصًا السياحة الأوروبية.
وأشار إلى أن الحركة السياحية للمملكة ستشهد ارتفاعًا في المؤشرات مع موسم السياحة الشتوي والذي سيستمر حتى نيسان المقبل، خاصة أن هناك تعطشًا من قبل السياح لزيارة الأردن وهو ما لاحظناه في الجولات والمعارض الخارجية التي أقيمت مؤخرا.
وتابع عربيات، أن الهيئة حريصة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الزخم السياحي للمملكة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة


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