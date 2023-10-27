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أمريكا تستعد لإجلاء رعاياها من إسرائيل ولبنان

27 أكتوبر 2023
أمريكا تستعد لإجلاء رعاياها من إسرائيل ولبنان

 

أفادت أنباء بأن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان وإسرائيل.

ووفقاً لصحيفة “كاثيميريني”، التي تصدر في أثينا، جرى رصد العديد من طائرات النقل التابعة لسلاح الجو الأمريكي عند الجزء العسكري من مطار خانيا في جزيرة كريت اليونانية أمس الخميس، ونشرت الصحيفة صورة للمطار تظهر فيها طائرات أمريكية، مثل طائرات إعادة التزويد الجوي بالوقود “سي 130″ و”سي 17″ و”كيه سي 135”.

وتشكل قاعدة سودا نافال ومطارها واحدة من أهم القواعد الأمريكية في شرق البحر المتوسط. وتقع القاعدة البحرية الأمريكية والمطار على بعد كيلومترات قليلة من شرق مدينة خانيا الساحلية.

وقامت اليونان والولايات المتحدة بتوسيع نطاق التعاون الثنائي بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وأعلنت الحكومة اليونانية بالفعل الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة يمكنها استخدام مطار إليوسيس العسكري اليوناني، المعروف أيضاً باسم الفيسينا، في غرب العاصمة اليونانية، من أجل طائرات النقل.

ووفقاً لتقديرات وزارة الخارجية الأمريكية، كان هناك ما يقرب من 600 ألف مواطن أمريكي في إسرائيل، بالإضافة إلى 86 ألف آخرين يعتقد أنهم في لبنان، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عندما بدأت الحرب بشن حماس هجوماً على إسرائيل.

ونفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، وجود أي “جهود فعلية” لإجلاء الرعايا الأمريكيين من المنطقة في الوقت الحالي، أكثر من رحلات الطيران العارض يوم الثلاثاء الماضي.


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