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قيادي في حزب الله العراقي: مواقع البعثات الدبلوماسية الأجنبية والشركات ليست أهدافا للمقاومة العراقية

27 أكتوبر 2023
قيادي في حزب الله العراقي: مواقع البعثات الدبلوماسية الأجنبية والشركات ليست أهدافا للمقاومة العراقية

 

وطنا اليوم –  صرح النائب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق في البرلمان العراقي التابعة لحركة حزب الله العراقي مساء اليوم الخميس، بأن جميع مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومقار الشركات الأجنبية العاملة في العراق مؤمنة وأن الوضع العام في العراق ليس ضد هذه المواقع .

وقال مؤنس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) – من مقره داخل المنطقة الخضراء الحكومية إن :”هذه المواقع ليست أهدافا للمقاومة العراقية، وهي مؤمنة كونها تمثل سيادة العراق والحكومة العراقية ملزمة بحماية هذه الأماكن”.

وأضاف ، أن ” العراق اليوم منفتح على العالم بجميع الاتجاهات السياسية والاقتصادية والتجارية وهذا لايتم إلا من خلال احترام مقار البعثات والسفارات ومقار ومكاتب الشركات وهذا قرار يعكس رؤية وسياسية البلاد والحكومة مع دول العالم “.

وأوضح أن :” مايستفز العراقيين اليوم هو التواجد العسكري الأمريكي في عدد من القواعد العسكرية خاصة بعد أصبح واضحا للعيان أن الإدارة الأمريكية من خلال مواقف الرئيس الأمريكي ووزيري خارجيته ودفاعه وكبار المستشارين هي من تدير الحرب البربرية الهمجية على غزة وليست إسرائيل لوحدها”.

وحذر مؤنس “من أن وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق سيعجل بدخول العراق في هذا الصراع وقد طلبنا في البرلمان العراقي أن ينظم هذا التواجد العسكري وإخراج جميع القوات الأجنبية بكافة مسمياتها من البلاد خاصة وأن خطر داعش على العراق قد انتهى “.

وشدد على أن ” أي تواجد غير قانوني عسكري أجنبي في العراق غير مرحب به”.

وقال :” ليست لدينا معلومات حول انخراط عراقيين في الأحداث الجارية في أي محور قتال حاليا رغم أن المشاركة هي محل فخر وأن الشعب العراقي على استعداد لدعم شعب غزة وهو الآن داخل المعركة من حيث المظاهرات وحركة الاحتجاجات “.


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