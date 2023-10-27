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هذا تفاصيل ماحدث فجر الجمعة للقوات الاسرائيلية شمال وشرق غزة

27 أكتوبر 2023
هذا تفاصيل ماحدث فجر الجمعة للقوات الاسرائيلية شمال وشرق غزة

 

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية “خطيرة” لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية وشهود عيان من غزة، سمعت دوي اشتباكات عنيفة في منطقة شرق مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، وبمنطقة شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة. وقال نشطاء فلسطينيون إن “قوة إسرائيلية خاصة حاولت التقدم شرق المغازي وسط غزة، وقعت بكمين للمقاومة”، مشيرين إلى وقوع عدد من القتلى في صفوف قوات الجيش المتقدمة. وتداولت قنوات إخبارية على “تلغرام”، أن المراسل الإسرائيلي يؤاف كنيزر أشار إلى أن “الجيش لا يعطينا معلومات على ما يدور على الحدود مع غزة، فقط سمعنا من قائد المنطقة الشمالية بأن هناك قوة استطلاع تابعة للقوات الخاصة الإسرائيلية والأمريكية ذهبت بمناورة خطيرة هدفها الاستطلاع وتحديد موقع الرهائن تبدو الأمور صعبة على الحدود مع غزة هذه أول مرة يتم فيها حجب المعلومات عن القنوات المحلية”. وأطلقت القوات الإسرائيلية لساعات، العديد من قنابل الإنارة في عدة مناطق حدودية مختلفة بقطاع غزة. ولا تزال أصوات اشتباكات عنيفة تسمع في المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة حتى اللحظة.

ويوم أمس الخميس، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوغل قوات من الجيش إلى قطاع غزة، لشن سلسلة هجمات على أهداف لحركة “حماس”. ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر. وقوبلت “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت “حماس” أكثر من 200 إسرائيليا


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