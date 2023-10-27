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إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية أدى إلى دمار في إحدى البنايات

27 أكتوبر 2023
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إ أفادت وسائل إعلم مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية. وذكر قناة “القاهرة” الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط ـاروخ في طابا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية. وأضافت المصادر أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة “رويترز”. وأضاف الجيش: “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا”. وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ. وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم. وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، معربا عن أسفه عن الحادث. هذا، وذكر المتحدث باسم الجيش المصري في بيان أن بعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري أصيبوا بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ. وقال المتحدث باسم الجيش المصري في البيان: “خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ”. وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.


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