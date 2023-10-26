وطنا اليوم – بعدما أعلن المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جندلمان، مساء الخميس، أن جيش الاحتلال بات مستعداً للدخول براً إلى قطاع غزة، أفاد مراسل “العربية/الحدث”، بأن قوات إسرائيلية بدأت فعلاً بتوغل محدود.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بات يتوغل الآن داخل غزة بشكل محدود استعدادا للعملية البرية.

كما تابع أن توغلاً محدوداً لعشرات الأمتار بدأ في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وتحديدا قرب موقع “ملكة” العسكري التابع لجيش الاحتلال شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

ولفت إلى أن هذا التوغل ترافق مع غارات وقصف مدفعي عنيف، مؤكداً وقوع شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

في حين أتى هذا التوغل بعد آخر نفّذته قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، أيضاً بشكل محدود إلى أن انسحبت بعد عدة ضربات.