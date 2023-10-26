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23:14
بعد ساعات على انطلاق العملية البرية …أميركا تتوقع خسائر وتحث إسرائيل على استبدال الهجوم البري بهذه الخطة
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عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تقدم به الأردن بعد حصول المشروع على التصويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة
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عربي دولي
اعلام عبري: انقطاع الاتصال بالقوات “الاسرائيلية” التي توغلت شمال غزة وسط اشتباك عنيف مع المقاومة
27 أكتوبر 2023
اعلام عبري: انقطاع الاتصال بالقوات “الاسرائيلية” التي توغلت وسط اشتباك عنيف مع المقاومة
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24 ساعة
23:14
بعد ساعات على انطلاق العملية البرية …أميركا تتوقع خسائر وتحث إسرائيل على استبدال الهجوم البري بهذه الخطة
22:55
عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تقدم به الأردن بعد حصول المشروع على التصويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة
22:53
عاجل : مصادر محلية في غزة كتائب الشهيد عز الدين القسام تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في محورين الاول بيت حانون والثاني شرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض
22:44
وزير الخارجية الصفدي يقول في قناة الجزيرة القطرية إن إسرائيل بدأت فعلا حربا برية على غزة
22:36
عاجل – القوات الاسرائيلية : العمليات الجارية ليست الهجوم الرئيسي
22:11
عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي
21:54
عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.
21:37
الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة
21:28
نظام الملالي يتحرش بالأردن !!
21:05
عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية
21:01
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أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر
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من نحن