وصول قوافل المساعدات الاردنية الى غزة

وطنا اليوم – اعلن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي وصول قوافل المساعدات الطبية الأردنية إلى قطاع غزة.

وقال الشلبي: “أريد أن اطمئن الذين تبرعوا للأهل في غزة، أن المساعدات قد وصلت اليوم الخميس إلى مستودعات وكالة الغوث الدولية (الأونروا ) ليتم توزيعها على المستشفيات هناك”.

وأضاف أن الهيئة الخيرية تمكنت أيضاً اليوم من توزيع طرود غذائية وطرود صحية ومياه نقية لـ 12 ألف مستفيد.

كما أشار الشبلي إلى أن الهيئة عملت على توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة في منطقة خانيونس، مؤكداً استمرار إرسال المساعدات سواء أكانت طبية أو إغاثية وتوزيعها من خلال كوادر جمعيات ومنظمات دولية شريكة.