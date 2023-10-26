بيان صادر عن جمعية ديوان أهالي يازور/ يافا في المملكة الأردنية الهاشمية

بسم الله الرحمن الرحيم

ان عشائر وعائلات يازور/ يافا وهي عشائر وعائلات ممتدة من جنوب الأردن لشماله ومن شرقه لغربه، وكذلك في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الشتات ودول العالم ممثلة بجمعية ديوان أهالي يازور/ يافا في المملكة الأردنية الهاشمية ومقرها الرئيسي في عمان.

نتابع كما عشائر الأردن وفلسطين كافة تتابع ما يحدث من حصار جائر ودمار للمدن الفلسطينية وتحديداً في غزة دماراً للبشر والحجر وللروح الإنسانية.

ونتابع ما يصدر من معظم دول العالم من صمت وتجاهل لجميع الحقوق تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى “القضية الفلسطينية”.

ونحن عشائر وعائلات يازور/ يافا جميعاً ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذا العدوان الغاشم ونؤكد على ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتقديم أعضاء الكيان الغاشم إلى المحاكم الدولية، كما ندين ونستنكر الصمت الذي يعم معظم دول العالم، وكذلك الاستهداف الممنهج للمدنيين العزل والأطفال والنساء والبنية التحتية، ونرفض رفضاً قاطعاً مخططات التهجير لأي من أهلنا في غزة أو الضفة الغربية أو من أي جزء من فلسطين الحبيبة إلى أي دولة أخرى.

وقبل كل ذلك فإننا نفاخر أمام العالم أجمع بأننا جزءاً من هذا البلد الذي حباه الله عز وجل بالهاشميين الأحرار، أصحاب الولاية على القدس والأقصى والمقدسات، ونجدد التأكيد على دعمنا الكامل لكل كلمة قالها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى، ونعتبر كل كلمة دليلاً ونبراساً لنا ونؤكد التفافنا الكامل حول قائدنا ومليكنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهم الله ورعاهم.

حيث كان جلالته القائد الوحيد الذي عبر بشمولية عن قضايا الأمة، والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، والتي من الممكن أن تجر المنطقة بأكملها إلى الهاوية، وجرائم الحرب المروعة، والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني في استهداف المدنيين في الضفة الغربية وغزة، وتأكيد جلالته بأن التقاعس الدولي عن وقف شلال الدم في غزة، وحرمان أهلها من الاحتياجات الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على الأسرة الدولية أن تضغط على الكيان الصهيوني المحتل لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر لتصل المساعدات بالسرعة الممكنة لكافة مناطق القطاع المنهك أصلا من الحصار الذي بدأ قبل أكثر من 15 عاما، وتأكيده بأن الدم الفلسطيني ليس رخيصاً،

وتحيي في الوقت ذاته رفض جلالته القاطع للتهجير ألقسري لأشقائنا الفلسطينيين لان ذلك أيضا جريمة كبرى من جرائم الحرب.

ونؤكد بكل مكوناتنا أننا نقف جميعاً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والمتصدرة للمشهد في هذه الظروف الصعبة، ونؤكد أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني كان واضحاً كما عهدناه، واعتدنا عليه، ونلتف حوله في تأكيد الموقف الأردني والفلسطيني المناصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ونقول كما علمتنا جلالتك ” ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس ”

ونقول للعالم بأسره ” سيبقى قائدنا المفدى الهاشمي أبا الحسين المعظم بوصلتنا و قدوتنا والتاج وعقال الرأس ” .

بيان صادر اليوم الخميس الموافق 26 / ١٠ / ٢٠٢٣م في مقر جمعية ديوان أهالي يازو / عمان.