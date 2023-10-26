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الاحتلال: انتقلنا لمرحلة جديدة ومستعدون لدفع الثمن مقابل استعادة الرهائن

26 أكتوبر 2023
الاحتلال: انتقلنا لمرحلة جديدة ومستعدون لدفع الثمن مقابل استعادة الرهائن

وطنا اليوم:قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن حركة حماس أعدت حربا من أجل ردع إرادتنا للعيش بسلام، مؤكدا أن بلاده تمر بظروف صعبة.
وأكد غالانت، أنه ستكون هناك مراحل أخرى سينفذها جيش الاحتلال، وأهدافهم دقيقة، حيث نفذ الاحتلال ضربات ضد البنية التحتية لحركة حماس.
وأوضح: “لقد انتقلنا خلال 24 ساعة إلى الهجوم المتعاظم من الجو والبحر والبر، والعملية البرية ستأتي في وقت قريب عندما تكون الظروف مواتية”.
ولفت إلى أن الاحتلال لديه أكثر من 200 مفقود ومختطف في غزة، وسنبذل كل جهدنا لإعادة الأسرى والمخطوفين
وفادت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إن الاحتلال أبلغ الوسطاء أنه مستعد لدفع ثمن مقابل استعادة المخطوفين.
وكان جيش الاحتلال قد زعم أنه أبلغ 212 عائلة أن أبناءها أسرى في غزة، وذلك منذ بداية عملية طوفان الأقصى، بحسب وسائل إعلام عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع واستهداف المدنيين في اليوم الـ20 من العدوان على غزة، إذ لا يزال القطاع يسجل المجازر الدامية ، بحق عائلات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، ما زاد من وطأة الحرب الدامية، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فورا.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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