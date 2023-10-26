الصفدي لنظيره الإيراني: الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، اليوم في نيويورك، مباحثات موسعة استكمالاً للمحادثات التي كانا قد أجرياها حول الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخطر توسع الحرب.

وأكد الصفدي أن كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين، وشدد على خطر توسع الحرب على أمن المنطقة برمتها.

كما أجرى الصفدي ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، مباحثات موسعة في نيويورك.

وتناولت المباحثات سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى غزة، وضرورة ضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني